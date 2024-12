Nova Funerária informa notas de falecimento e missas de sétimo dia

Compartilhar no facebook

A Senhora: Ruth Thomas Pomin

Faleceu dia 14/12/24 às 07:10 horas em Americo Brasiliense com 95 anos de idade.Era viúva do Sr. Pompeu Pomin e deixa os filhos: Silvio Pomin c/c Neuza, Rita de Cassia Pomin Braghin c/c Sebastião, Dionizio Avelino Pomin, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para São Carlos.O velório será realizado a partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 15/12/24 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 14/01/1929.

O Senhor: Aurélio Paviato

Faleceu dia 14/12/24 às 01:40 horas em São Carlos com 81 anos de idade.Era viúvo da Sra. Elza Lempo Paviato e deixa o filho: Aguinaldo Paviato, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 14/12/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/04/1943

A Senhora: Vera Lucia de Oliveira

Faleceu dia 13/12/24 às 17:21 horas em Dourado com 72 anos de idade.Deixa viúvo Marcilio de Oliveira e os filhos: Leandro c/c Elizangela e Evandro.O sepultamento deu-se no dia 14/12/24 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Dourado para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 15/02/1952

O Senhor: Antonio Rubens Biazon

Faleceu dia 13/12/24 às 15:18 horas em São Carlos com 60 anos de idade.Era viúvo da Sra. Dirce Antonia Carreri Biazon e deixa os filhos:Saulo Rodrigo Biazon e Paulo Biazon.O sepultamento deu-se no dia 14/12/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 14/06/1947.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família do Senhor: Benedito Brasil de Campos

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 15/12/2024 (Domingo) às 19:00 horas na Igreja de Santa Rita (Santa Felícia).

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

A família do Senhor: Decio Gregorio

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 15/12/2024 (Domingo) às 19:00 horas na Paróquia São Miguel Arcanjo.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

