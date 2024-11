Nova Funerária informa nota de falecimento

Nova Funerária -

A Senhora: Amelia Levez Scuracchio

Faleceu dia 28/11/24 às 15:27 horas em Ibaté com 89 anos de idade.Era viúva do Sr. João Baptista Scuracchio e deixa os filhos: Valéria Cristina S. Bento c/c Romualdo, Rogerio Scuracchio c/c Leandra, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para São Carlos.O velório será realizado a partir das 07:00 e o sepultamento dar-se-á no dia 29/11/24 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 09/11/1935.

