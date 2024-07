Nova Funerária informa nota de falecimento

SIGA O SCA NO

A Senhora: Maria Beatriz Martins Cerqueira Botta

Faleceu dia 21/07/24 às 14:00 horas em São Carlos com 78 anos de idade.Deixa viúvo o Sr. Valdimir Carlos Botta e deixa os filhos: Gustavo Botta, Renata Botta, Fernanda Botta, Roberta Botta, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 10:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 22/07/24 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Casa do Médico ( Rua: São Sebastião, 2714 Centro ) para o Crematório de Américo Brasiliense.

Data de Nascimento: 03/07/46.

