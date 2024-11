Morte de "Lemão" causa comoção em São Carlos

A cidade de São Carlos está de luto com a morte de Valdemir Zaguetti, mais conhecido como Lemão, aos 60 anos. Proprietário do famoso Bar do Lemão, no bairro Castelo Branco, ele era amplamente reconhecido por sua simpatia e pelos saborosos salgados que servia no local.

Lemão sofreu uma parada cardíaca dentro de seu estabelecimento nesta terça-feira (19). Apesar do rápido atendimento do Corpo de Bombeiros e do SAMU, ele não resistiu. O corpo está sendo velado na Paróquia São Domingos Sávio, e o sepultamento ocorrerá às 13h no Cemitério Municipal de Itirapina.

A notícia de sua morte gerou grande comoção nas redes sociais, onde diversas pessoas prestaram homenagens. Entre as mensagens emocionantes, Celso Coelho destacou a generosidade e humanidade de Lemão, afirmando que ele sempre o tratou como um filho. "Morei mais de 20 anos do lado dele (onde é o posto de gasolina agora) dormia na casa dele, direto, sempre me tratou como um filho... uma pessoa ímpar de uma generosidade imensurável... o mundo perde um grande homem, pai e empresário".

Keler Santulo relembrou a honestidade e caráter único do comerciante, citando um gesto marcante de bondade que viveu com ele. Edinho Hilario lamentou profundamente a perda e expressou seu desejo de que Deus o acolha de braços abertos.

