Morte de irmãos em acidente causa comoção em Ibaté

Norma e José eram irmãos - Crédito: arquivo pessoal

A morte dos irmãos José Gomes de Oliveira, 39 anos e Norma Maria da Silva Lopes, de 56, causa comoção em Ibaté, onde residiam. Eles se envolveram em um acidente no final da tarde desta quinta-feira (16), na rodovia SP-255, próximo a ponte do Rio Mogi Guaçu, no município de Guatapará.

José e Norma estavam em um IX35 conduzido por outro irmão. Segundo a Artesp, o carro colidiu na lateral de uma carreta que saía da faixa de aceleração para ingressar na faixa da direita. Em seguida o automóvel cruzou a pista e colidiu em um dispositivo de drenagem de água. Os irmãos morreram no local e outras três pessoas que estavam no carro foram socorridas. Todos voltavam de um velório na cidade de Pontal.

Os corpos das vítimas serão velados a partir das 13h30 no velório municipal de Ibaté.

