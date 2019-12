Morte de empresário em acidente causa comoção em São Carlos

Rowilson Maricondi era proprietário de uma gráfica - Crédito: Arquivo Pessoal

A morte do empresário Rowilson Maricondi, de 65 anos, na noite desta segunda-feira (30) em um acidente na rodovia SP-318, em São Carlos, causa comoção na cidade. Ele era proprietário da gráfica Romari.

Rowilson dirigia um Doblo branco no sentido Ribeirão Preto, quando quase de frente com a fábrica de papelão, invadiu a pista contrária e atingiu um Polo preto. Uma mulher de 36 anos e o filho de 18 que estavam no Polo e um motociclista ficaram feridos e foram encaminhados até a Santa Casa.

Amigos usam as redes sociais para postar mensagens de despedida e conforto para os familiares. Rowilson era muito querido.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.

