Colisão deixa uma pessoa morta e três feridas na SP-318

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Um acidente na noite desta segunda-feira (30) na Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior SP-318 tirou a vida de um idoso e deixou três pessoas feridas.

De acordo com apurado, um veículo Doblo branco, com placas de São Carlos, seguia pela SP-318 no sentido São Carlos-Ribeirão Preto quando, quase de frente com a fábrica de papelão, invadiu a pista contrária e atingiu um Polo preto com placa de Piracicaba.

Logo atrás do Polo vinha uma moto, que não conseguiu desviar da colisão e bateu contra os veículos.

Na Doblo estava Rowilson Maricondi, de 65 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele trabalhava em uma gráfica de São Carlos. Já no interior do Polo estavam uma mulher, de 36 anos, e seu filho, de 18 anos. A mulher foi socorrida com ferimentos pelo corpo pela USA e o filho pelo Corpo de Bombeiros. O rapaz foi atendido com ferimentos pelo corpo, mas sem aparente gravidade.

O motociclista, ainda não identificado, foi socorrido pelo SAMU. Ele também estava com ferimentos pelo corpo, mas sem aparente gravidade.

A Polícia ainda não sabe o motivo de o veículo Doblo ter invadido a pista contrária.

