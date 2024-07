Morre Marcius Fantozzi Giorgetti, professor emérito da USP

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Marcius Fantozzi Giorgetti aos 87 anos, ocorrido no dia 27/07/2024, na cidade de São Paulo.

Era casado com a Sra. Marília Fantozzi Giorgetti

Deixa sua filha: Flávia, demais familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para cidade de São Carlos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/07/2024 das 07:00h às 11:00h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o Crematório Bom Jesus.

Marcius Fantozzi Giorgetti era professor titular aposentado, participante do Programa de Professor Sênior da EESC. Nascido em Poços de Caldas, em Minas Gerais, em 1937, graduou-se em Engenharia Mecânica pela EESC em 1960. Realizou mestrado na mesma área na Ohio State University, nos Estados Unidos; doutorado em Engenharia Hidráulica e Saneamento na USP; livre-docência pela EESC e pós-doutorado na University of Florida, nos Estados Unidos. Iniciou sua carreira de engenheiro na Companhia Industrial Palmeiras (SINGER), em Campinas, em 1960, tendo ingressado na EESC em 1962, onde tornou-se professor titular em 1978. Foi diretor da Escola entre os anos de 1986 e 90 e também atuou na criação do Centro de Tecnologia Educacional para Engenharia, o CETEPE, do qual foi diretor entre 81 e 91. Aposentou-se um ano depois, em 1992 e em 2018 lhe foi outorgado o título de professor emérito da EESC-USP.

