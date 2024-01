Morre Fátima Aparecida dos Santos Souza, mãe do ex-vereador Julio Cesar

SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo pessoal

Faleceu neste sábado (6), Fátima Aparecida dos Santos Souza, mãe do ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal, Julio Cesar. As causas não foram informadas.

Nas redes sociais, o político publicou uma nota de pesar. “Mamãe querida, você cumpriu sua tarefa, mulher de fé e de luta. A tua partida, como foi, me enche, ainda mais, de um combustível especial, que me dá forças pra continuar, honrando seu legado e fazendo tudo pra nunca te decepcionar. Mãe, obrigado por tudo e até breve. Logo estaremos juntos”.

O velório está sendo realizado no Memorial Sinsef e enterro está previsto para ocorrer às 10h30, no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

