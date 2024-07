Morre em São Carlos, o ex-vereador e advogado, João Lembo, aos 87 anos

Morreu em São Carlos, aos 87 anos, o ex-vereador e advogado João Lembo. A causa da morte não foi informado.

O corpo será velado das 12h30 às 16h30 no velório municipal, anexo ao cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Quem foi João Lembo

João Lembo, nascido em São Carlos, formou-se pela Faculdade de Direito da PUC-Campinas e obteve especialização em Direito Municipal no Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Trabalhou em indústrias e no Sindicato dos Ferroviários da Zona Paulista em Campinas. Na área pública, foi sucessivamente Chefe do Serviço de Administração do Departamento Jurídico da Prefeitura de São Carlos, diretor do Departamento Jurídico da Prefeitura de Ibaté. Em 1988 elegeu-se vereador em São Carlos, com notável atuação nesta Casa na Legislatura de 1989 até 1992, retornando no período de outubro a dezembro de 1996. Atuou como assessor jurídico da Câmara Municipal de São Carlos de 2009 até 2012. Em 2012 recebeu o título de "Cidadão Benemérito".

Leia Também