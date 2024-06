Morre aos 72 anos, Chan Kit Man, proprietário do extinto restaurante Sun City

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo pessoal

Faleceu neste sábado (29), aos 72 anos, Chan Kit Man, figura emblemática da culinária são-carlense e fundador do tradicional restaurante Sun City. O estabelecimento, que por 40 anos proporcionou aos clientes experiências gastronômicas memoráveis, encerrou suas atividades em 2022, vítima das dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19. A causa da morte não foi informada.

Chan Kit Man deixa um legado de sabor e hospitalidade que marcou profundamente a história da cidade. Sua paixão pela culinária e seu compromisso com a qualidade transformaram o Sun City em um refúgio para apreciadores da boa comida,atraindo clientes fiéis por gerações.

O velório do Sr. Chan Kit Man acontece nesta segunda-feira (1), das 10h às 14h, no Memorial Sinsef, localizado na Avenida Salgado Filho, 289. Em seguida, o corpo será cremado no Crematório Metropolitano de Piracicaba.

