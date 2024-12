Grupo Vida informa nota de falecimento

Crédito: Divulgação

Grupo Vida São Carlos comunica o falecimento do Sr Ailton Rodrigues da Silva no dia 24/12/2024, nascido no dia 27/01/1963 aos 61 anos. O Início do velório está marcado para o dia 25/12/2024 as 12:00 hs.

Era casado com a Sra Adriana Maria de Lima Silva, deixa os filhos Igor, Matheus, Thainá, Karina, Gilberto e Rodrigo, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-a no dia 25/12/2024 as 16:00 hs saindo o féretro do Velório Municipal as 15:55 hs para Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo - São Carlos.

