O SENHOR: APARECIDO ANTÔNIO CARLOS.

Faleceu dia 18/11/2020 as 21:49 em São Carlos, com 61 anos de idade.

Era Solteiro.

Deixa o filho: Thiago, demais familiares e amigos.

O Sepultamento dar-se-à no dia 19/11/2020, começando o velório as 15:00 e o sepultamento as 17:00, no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento:

08/08/1959.