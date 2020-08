Segue nota de falecimento

A SENHORA: CICERA RODRIGUES VERISSIMO.

Faleceu dia 14/08/2020 as 08:40 em São Carlos, com 77 anos de idade.

Era viúva.

Deixa os filhos: Creuza, Cicera, Pedro, Ana, Janete, Juraci e Adenesio, demais familiares e amigos.

O Sepultamento dar-se-à no dia 14/08/2020 às 16:30, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo em São Carlos/SP.

Data de nascimento:

18/09/1942.

