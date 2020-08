O SENHOR: ADENIR PEREIRA DOS SANTOS.

Faleceu dia 12/08/2020 as 17:10 em São Carlos, com 66 anos de idade. O Corpo foi trasladado para a Cidade de Piratininga/SP.

Era viúvo.

Deixa os filhos: Gisele, Marcio,Edson,Hélio, Ronaldo, Karina, Janaína e Gabriele, demais familiares e amigos.

O Velório começou as 8:00 no Velório Municipal de Piratininga/SP, e o sepultamento será as 9:30 do dia 13/08/2020, no Cemitério Municipal de Piratininga/SP.

Data de nascimento:

21/03/1954.

