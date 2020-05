A Recém nascida: Lívia Victoria de Moraes Montanini.

Faleceu em 22/05/2020 em São Carlos,

Deixa seus pais: Lucas Henrique Montanini e Bruna Mirela Silveira de Moraes e demais familiares e amigos.

O Sepultamento dar-se-a no dia 23/05/2020 as 08:30 horas, saindo o feretro do Velório Municipal de Ibaté para o Cemitério Municipal de Ibaté.