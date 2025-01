Compartilhar no facebook

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento de Marcos José, aos 62 anos, ocorrido no dia 26/1/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúvo.

Deixa seus filhos: Aline e Vinícius, demais familiares e amigos.

A despedida terá início dia 27/1/2025 das 7h às 10h45 no Santa Cruz Cerimoniais após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/48448

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento de Milton de Almeida, aos 78 anos, ocorrido no dia 26/1/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com Maria Alice A. de Almeida.

Deixa seus filhos: Paulo, Marcos e Rosangela, demais familiares e amigos. O corpo de Milton de Almeida será trasladado para Ibaté.

A despedida terá início dia 27/1/2025 das 10h30 às 13h30 no velório Municipal após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério municipal de Ibaté.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/48468

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento de Elpídio Francisco dos Santos, aos 85 anos, ocorrido no dia 26/1/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúvo.

Deixa seus filhos: Sandra, Doris e Cirlene, demais familiares e amigos.

A despedida terá início dia 27/1/2025 das 9h30 às 13h30 no Velório Municipal após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/48471

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento de Elvira Pinheiro de Godoy Cardoso, aos 105 anos, ocorrido no dia 27/1/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa sua filha: Ana, demais familiares e amigos.

A despedida terá início dia 27/1/2025 das 12h30 às 16h30 no Santa Cruz Cerimoniais após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 17h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/48475

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento de Ana Maria Cruz da Silva, aos 85 anos, ocorrido no dia 27/1/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Juraci, Jurandir, Juracema, Marineu, Marinilda, João, Devaildo e Devanildo, demais familiares e amigos.

A despedida terá início dia 27/1/2025 das 12h30 às 16h30 no velório Municipal após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/48478

