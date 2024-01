Funerária Santa Cruz -

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 07/01/2024 na cidade de São Carlos, a Sra. Francisca Albino de Lurdes, nascida em 30/03/1960 com 63 anos de idade.

Era divorciada.

Deixa seus filhos: Roni, Roberto, Rosana e Barbara, seus familiares e amigos.

A Sra. Francisca foi trasladada para a cidade de Ibaté.

O seu sepultamento dar-se-á dia 08/01/2024 às 10:00h, saindo o féretro em cortejo do Velório Municipal para Cemitério Municipal de Ibaté.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Francisca Albino de Lurdes.

Deixe sua mensagem de amor e carinho pela história de vida da Sra. Francisca ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família: https://sistemamemoriam.com/c/31187





NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 07/01/2024 na cidade de São Carlos, o Sr. Olympio Marques de Mendonça, nascido em 13/04/1932 com 91 anos de idade.

Era casado com a Sra. Adélia Destro de Mendonça.

Deixa seus filhos: Fátima e Aparecido, seus familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 07/01/2024 às 16:00h, saindo o féretro em cortejo do Memorial São Carlos para Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Olympio Marques de Mendonça.

Deixe sua mensagem de amor e carinho pela história de vida do Sr. Olympio ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família: https://sistemamemoriam.com/c/31183





NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 08/01/2024 na cidade de São Carlos, a Sra. Marta Luiz Pereira Ferraz Conde, nascida em 07/03/1961 com 62 anos de idade.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Eduardo, Denise e Daniel, seus familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 08/01/2024 às 15:00h, saindo o féretro em cortejo do Memorial Vida para Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Marta Luiz Pereira Ferraz Conde.

Deixe sua mensagem de amor e carinho pela história de vida da Sra. Marta ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família: https://sistemamemoriam.com/c/31185





CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Antonio Donizetti Grammatico.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 09/01/2024 (Terça-feira) às 19:30hs, no Santuário Nossa Senhora Aparecida da Babilônia. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.





CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Ronald de Cara.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 12/01/2024 (Sexta-feira) às 18:30hs, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

