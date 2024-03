SIGA O SCA NO

Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz.



O Senhor Gilson Aparecido do Nascimento Antônio.

Faleceu no dia 23/03/2024 às 17h35min em São Carlos SP com 47 anos de idade.

Deixa seu companheiro Sr. Alexandre José Antônio do Nascimento,os demais familiares e amigos.

O início do velório está previsto para às 11h no dia 24/03/2024 na Avenida Salgado Filho ,289 Vila Marina e o sepultamento às 15h, saindo o féretro em cortejo às 14h45min para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Leia Também