Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz.



O Jovem Michel Ferreira da Silva



Faleceu no dia 23/01/2024 às 18h em São Carlos-SP com 32 anos de idade.



Era solteiro.



Deixa os familiares e amigos.



Seu corpo será trasladado para a cidade de Ibaté.



O inicio do velório está previsto para às 13h30min no dia 24/01/2024 no Velório Municipal de Ibaté e o

sepultamento às 16h30min no Cemitério Municipal de Ibaté.

