Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

SIGA O SCA NO

11 Out 2024 - 13h36

11 Out 2024 - 13h36 Por Redação

Crédito: Divulgação

Obs.: Seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Gavião Peixoto-SP. O início do velório está previsto para as 13 horas do dia 11/10/2024.

Faleceu dia 10/10/2024 na cidade de Araraquara-SP, o jovem Jhonatan Henrique da Silva Cassiano, nascido no dia 15/04/2002 com 22 anos de idade. Era casado com Roberta Vitória dos Santos.

Deixa os pais Antonio Cassiano, Lucineide Ribeiro da Silva Cassiano, os irmãos Pamela, Gabriel, Bianca, Adriano, André, Alex, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á às 17h no dia 11/10/2024 saindo do Velório Municipal de Nova Paulicéia/SP para o Cemitério Municipal de Nova Paulicéia/SP.

Leia Também