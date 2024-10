Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

O Início do Velório está previsto para as 10:00 horas do dia 03/10/2024.

Faleceu em 02/10/2024 na cidade de Ribeirão Preto-SP, o Sr. Arai Pedreschi, nascido no dia 20/10/1946 com 77 anos de idade.

Era casado com Maria Regina Sangalli Pedreschi .

Deixa seus filhos Daniela, Carla, Gustavo, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á as 14:30 hs no dia 03/10/2024 saindo do Velório parque do girassois Ribeirão Preto/SP para o Cemitério parque dos girassois em RibeirãoPreto-SP/



