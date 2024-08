Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Obs.: Seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Ibaté-SP, o Início do Velório está previsto para as 14:00 horas do dia 05/08/2024.

Faleceu em 05/08/2024 na cidade de Ipeúna-SP, a Sra. Francisca Pereira da Silva, nascida no dia 13/05/1959 com 65 anos de idade.

Era casada com João Florisval Vieira.

Deixa seus filhos Maria De Fátima Silva,Maria Elda de Salles ,Antônio Vieira da Silva, Claudiano Vieira da Silva, Francisco Fabiano Vieira da Silva , Marciano Vieira da Silva, Maria Gesca Vieira da Silva,Raimundo Nonato Vieira da Silva ,Maria Aline Vieira da Silva e demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á as 16:00 no dia 05/08/2024 saindo do Velório Municipal de Ipeúna/SP para o Cemitério Municipal Ipeúna/SP.

