Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Ibaté-SP, o início do velório está previsto para as 13:30 horas do dia 27/01/2024, na Igreja Evangelho Pleno, na rua Itirapina , 31 no Jardim Cruzado.

Faleceu em 27/01/2024 na cidade de Ibaté -SP, o Sr. João Drappe nascido no dia 10/11/1935, com 89 anos de idade.

Seu corpo será trasladado para Ibaté -SP.

Era viúvo.

Deixa os filhos José Roberto, Ana Drappe Vanderlei Drappe, Vivian Drappe, Juliana Drappe, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á as 16:30 dia 27/01/2024 saindo da Igreja Evangelho Pleno de Ibaté para Cemitério Municipal de Ibaté - SP.

