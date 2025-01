Funerária São Carlos informa notas de falecimento

Funerária São Carlos -

Funerária São Carlos comunica o falecimento de Armando Marcos Gonçalves ( KIKO) , com 59 anos em São Carlos às 22h50 do dia 25/01/2025 . Deixa os filhos Caio Henrique, Ana Carolina, Sophia, Thel, neto e familiares. O velório dia 26/01/2025 das 15h30 às 17h30 e o sepultamento 17h30 no cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Funerária São Carlos comunica o falecimento de sa Sra Rosely Sampaio Luchessi, em São Carlos às 00h 45 do dia 25/01/2025 com 76 anos de idade . Era viuva de Pedro Luchessi .Deixa os filhos Pedro Donizete, Elizandra , Cristiano, Maria Eduardo, netos e familiares. O velório na Igreja Santa Isabel dia 25/01/2025 das 11h45 as às 15h45 e o sepultamento 16h no cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Leia Também