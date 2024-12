Funerária São Carlos informa notas de falecimento

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Funerária São Carlos -

Funerária São Carlos comunica o falecimento de Paulo Soares Nascimento às 13h54 do dia 30-11-2024 em São Carlos com 62 anos de idade.

Era solteiro e deixa o pai José Soares Nascimento e a Irma Rosana Soares Nascimento e familiares.

e o sepultamento deu-se dia 02/12/2024 ás 15h30 no cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Funerária São Carlos comunica o falecimento de Ana Maria de Onofre às 20h50 do dia 30-11-2024 em São Carlos com 78 anos de idade.

Era solteira e deixas as irmãs Angela, Maria Aparecida, sobrinhos e familiares

e o sepultamento deu-se dia 01/12/2024 as 17h no cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Leia Também