Funerária São Carlos informa nota de falecimento

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Funerária São Carlos -

Nota de Falecimento

Com pesar, comunicamos o falecimento de Moarcyr Milanês Filho, ocorrido no dia 20 de dezembro de 2024, às 13:59, em São Carlos, aos 81 anos de idade.

Deixa filhos, netos, bisnetos e demais familiares, sendo eles: Christian, Michael e Estefân, que nesse momento de dor, se solidarizam na saudade.

O velório será realizado no dia 21 de dezembro de 2024, das 7h às 11h15, e o sepultamento ocorrerá no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos.

Que sua alma descanse em paz.

Leia Também