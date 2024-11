Funerária Fernandes informa o falecimento de Valdemir Zaguetti (proprietário do Bar do Lemão)

Luto -

Comunicamos com pesar o falecimento do Sr. Valdemir Zaguetti ( proprietário do Bar do Lemão), com 60 anos, ocorrido no dia 19/11/2024, em São Carlos-SP.

Deixa viúva à Sra.Maria Regina Miranda Zaguetti e os filhos Naira Aghata Zaguetti e Tomas Felipe Zaguetti, familiares e amigos.

O velório dar-se-à dia 19/11/2024, à partir das 18:30 hs às 21:30 hs, na Igreja São Domingos Sávio, na Rua José Carlos Gonçalves Neto, 151-Jd. Nova São Carlos, São Carlos.

No dia 20/11/2024, o corpo será trasladado para o velório Municipal de Itirapina e o velório será à partir das 06:30 hs e o sepultamento às 13:00 hs no Cemitério Municipal de Itirapina.

À Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.

Leia Também