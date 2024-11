Funerária Fernandes informa o falecimento do advogado Dr. Márcio José Caligiuri

Crédito: arquivo pessoal

Comunicamos com pesar o falecimento do Dr. Márcio José Caligiuri, com 64 anos, ocorrido no dia 05/11/2024, em São Carlos.

Deixa a viúva Sra. Sonia Aparecida Cappellato Caligiuri, os filhos Sarah Rachel Caligiuri e Matheus Henrique Caligiuri,familiares e amigos.

O velório dar-se-à (hoje) dia 06/11/2024, à partir das 11:00 hs no Memorial Sinsef - Avenida Salgado Filho, nº 289 , Vila Marina,São Carlos e o sepultamento às 15:00 hs no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

À Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.

