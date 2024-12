Funerária Fernandes informa notas de falecimento

Comunicamos com pesar o falecimento do Sr. José Lázaro Da Silva Filho, com 77 anos, ocorrido no dia 24/12/2024, em São Carlos.

Era viúvo.

Deixa as filhas Aline, Ana, Aparecida, familiares e amigos.

O velório deu-se dia 25/12/2024, à partir das 10:30 hs no Velório Municipal e o Sepultamento às 14:30 hs no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

À Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.

Comunicamos com pesar o falecimento do Sr. Alcides Nunes

Martins, com 69 anos, ocorrido no dia 25/12/2024, em São Carlos. Deixa viúva a Sra. Maria Teresa Ferreira Martins. Deixa a filha Jéssica Cristina Ferreira Martins, familiares e amigos.

O velório dar-se-a (hoje) dia 26/12/2024, à partir das 12:00 hs no Velório Municipal e o Sepultamento às 16:00 hs no Cemitério

Nossa Senhora do Carmo.

