Funerária Fernandes informa notas de falecimento

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunicou o

Falecimento da Sra.Hélia Balbina Peixe Struziato, com 76 anos

ocorrido no dia 12/10/2024, em São Carlos.

Era viúva.

Deixa os filhos Maria Aparecida, Rosemeire e Fabiana, Familiares e Amigos.

O velório deu-se dia 13/10/2024,as 11:00 hs no Velório Municipal e o sepultamento às 15:00 hs no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de todos.

______________________________________________________

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunicou o

Falecimento da Sra.Silvana Solange Presse Chimirri, com 68 anos

ocorrido no dia 12/10/2024, em São Carlos.

Deixa viúvo o Sr. Eliseu Chimirri.

Deixa os filhos Renato e Ricardo, Familiares e Amigos.

O velório deu-se dia 13/10/2024,às 12:00 hs no Velório Municipal e o sepultamento às 16:00 hs no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de todos.

______________________________________________________

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o

Falecimento do Sr. Vanderlei de Luiz, com 85 anos,

ocorrido no dia 13/10/2024, em São Carlos.

Deixa viúva à Sra. Maria Aparecida Passador de Luiz.

Deixa os filhos, Gustavo,Laura e Mariana, Familiares e Amigos.

O velório dar-se-à dia 14/10/2024, à partir das 07: 00hs, no Velório Municipal e o sepultamento às 11:15 hs no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de todos.