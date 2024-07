Funerária Fernandes informa notas de falecimento

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento do Sr. José Francisco Bezerra, com 72 anos, ocorrido no dia 20/07/2024, em Américo Brasiliense. O corpo foi transladado para São Carlos.

Era divorciado e deixa os filhos Marcelo, Marcos e Andréia, familiares e amigos.

O velório dar-se-à dia 20/07/2024 a partir das 12:00 hs no velório Municipal e o sepultamento às 16:00 hs no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de todos.

A família da Sra. Maria Neusa Fattori Garcia da Silva, agradecida pelas demonstrações de carinho e amizade, recebidas de seus parentes e amigos, comunicam que a missa de 7º (sétimo) dia será celebrada dia 20/07/2024 (Sábado) às 19:00 hs, na Paróquia de Santa Izabel.

Por mais este ato de amizade e religião, antecipa seus sinceros agradecimentos.

