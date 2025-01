Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Funerária Fernandes -

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento da Sra. ¨Adélia Eulina de Sousa Pereira¨, aos 80 anos, ocorrido no dia 15/01/2025, em São Carlos.Era viúva.

Deixa os filhos Juciano, Roberto,Zilma, Zélia Carla, ( Gilberto e Zenildo in memorian) Familiares e amigos.

Velório: 16/01/2025 às 10:30h no Velório Municipal .Sepultamento:16/01/2025 às 14:15h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

À Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.

Leia Também