Funerária Fernandes -

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o Falecimento da Sra. Luzia Bertelli de Oliveira Machado, com 88 anos ocorrido no dia 11/08/2024, em São Carlos.

Era viúva e deixa os filhos Neuza, Vera, Silvia, Sirlei e Irene, seus familiares e Amigos.

O velório dar-se-à dia 12/08/2024 a partir das 07:00 hs no velório Municipal .

O sepultamento às 10:45 hs. Saindo o cortejo do velório Municipal às 10:15 hs, para o Cemitério Santo Antonio de Pádua

