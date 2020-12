Corpo de jovem que foi morto a tiros será sepultado na manhã desta terça-feira (8)

Robert foi morto a tiros no Centenário - Crédito: Arquivo Pessoal

O corpo do jovem Robert Henrique Pereira, de 24 anos, será sepultado às 11h15, no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos. O velório começa às 9h15.

Robert foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (7), na rua Brás Cubas, no Jardim Centenário.

Ele estava acompanhado de José Edimar Salvador, que também foi baleado e permanece internado em estado grave na Santa Casa, depois de passar por cirurgia.

Segundo a polícia, homens armados chegaram em dois carros e efetuaram vários disparos contra as vítimas.

Até o momento nenhum suspeito foi preso.

