Jovem é morto a tiros e outro é baleado no Centenário em São Carlos

Movimentação policial onde aconteceu o homicídio. - Crédito: Maycon Maximino

Cartuchos deflagrados de calibre 380 ficaram espalhados pelo chão. foto: Maycon Maximino

Um homem foi morto a tiros no final da manhã desta segunda-feira (7), na rua Brás Cubas, no Jardim Centenário, em São Carlos. Outro individuo que o acompanhava foi baleado na região da axila.

De acordo com testemunhas, homens mascarados e armados chegaram em um carro prata e outro vermelho. Em seguida efetuaram vários disparos.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu esteve no local, porém a vítima identificada como Robert Henrique Pereira, 25, morreu no local, atingida por tiros nos joelhos, mão e peito.

O outro homem que foi baleado procurou atendimento médico por meios próprios na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Santa Felícia.

A Polícia Militar foi até o local, isolou a área até a chegada da perícia que recolheu vários cartuchos deflagrados de calibre 380 que ficaram espalhados pelo chão..

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

