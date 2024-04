Corpo de comerciante que foi morto a tiros será sepultado nesta manhã em São Carlos

Crédito: redes sociais

Será sepultado às 11h15 desta sexta-feira (19), no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos, o corpo do jovem Higor Donizetti Esteves, 25, que foi morto a tiros na noite da última quarta-feira (17), dentro do próprio bar, na Vila Elizabeth, em São Carlos. O velório está sendo realizado no Cerimonial Nova Jerusalém (R. dos Ferroviários, 210 – Vila Prado). Ele deixa a esposa grávida, demais familiares e amigos.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e até o momento a dupla que invadiu o estabelecimento comercial da vítima não foi presa.

