Veja o que diz o B.O. do homicídio registrado em bar de São Carlos

Local do homicídio e Higor no detalhe - Crédito: arquivo

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ), policiais militares foram acionados no bar localizado na rua Totó Leite, onde teria ocorrido disparos de arma de fogo.

A primeira equipe que chegou ao local ouviu de uma testemunha que jogava sinuca com a vítima, Higor Donizetti Esteves, 25, que dois homens encapuzados chegaram ao estabelecimento e gritando ordenaram que que se deitassem no chão. Em seguida escutou os disparos e viu a dupla fugindo por uma mata que fica na região.

Em seguida o Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados, mas Higor morreu antes da chegada do socorro.

Em um VW/Jetta que estava estacionado nas proximidades e pertence ao pai do comerciante, mas era usado pelo filho, os PMs encontraram a quantia de R$ 7.110,00 em dinheiro. Em um cômodo do bar os policiais localizaram ainda quatro máquinas caça-níqueis desligadas e sem dinheiro no interior.

A Polícia Cientifica encontrou 16 perfurações no corpo de Higor provocadas pelos tiros. Ainda durante a perícia no local, os agentes arrecadaram oito cápsulas e seis projéteis de arma de fogo. No bolso da vítima havia R$ 352,00.

O corpo de Higor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o sepultamento deverá ocorrer ainda nesta quinta-feira (18). Ele deixa a esposa grávida de 8 meses.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

