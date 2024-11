Viatura da PM capota após aquaplanar em rodovia no interior de SP

Uma viatura policial capotou na manhã desta quinta-feira (7) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), enquanto trafegava no sentido leste sob intensa chuva. Segundo relatos de testemunhas no local, o acidente ocorreu após o veículo aquaplanar ao atingir uma área com acúmulo de água no quilômetro indicado.

A perda de controle fez a viatura capotar e parar no acostamento, voltando à posição de rodagem. Equipes de resgate foram rapidamente acionadas, mas o condutor da viatura que pertence ao batalhão de Marília nada sofreu.

Leia Também