Último leilão de 2024 da Receita Federal tem Iphone por R$ 900

Último leilão da Receita Federal acontece no dia 3 de dezembro - Crédito: divulgação

A Receita Federal em Viracopos realiza, no dia 3 de dezembro, o último leilão do ano com 168 lotes de mercadorias apreendidas ou abandonadas. Entre os itens disponíveis estão smartphones, eletrônicos, videogames, relógios de luxo, roupas, veículos e acessórios diversos.

Detalhes do leilão

Modalidade : Exclusivamente online.

: Exclusivamente online. Participantes : Pessoas físicas e jurídicas.

: Pessoas físicas e jurídicas. Propostas : Podem ser enviadas entre 28 de novembro (8h) e 2 de dezembro (21h).

: Podem ser enviadas entre 28 de novembro (8h) e 2 de dezembro (21h). Lances: A partir das 10h de 3 de dezembro (horário de Brasília).

Destaques dos lotes

Mais barato : A partir de R$ 100, com itens como acessórios de telescópio e artigos de pesca.

: A partir de R$ 100, com itens como acessórios de telescópio e artigos de pesca. Mais caro : Avaliado em R$ 276,7 mil, inclui relógios de luxo, como um Rolex.

: Avaliado em R$ 276,7 mil, inclui relógios de luxo, como um Rolex. Lote 49 : Rodas e acessórios para bicicletas, a partir de R$ 2,7 mil.

: Rodas e acessórios para bicicletas, a partir de R$ 2,7 mil. Lotes 63 a 81 : iPhones e acessórios, com valores iniciais de R$ 1,5 mil.

: iPhones e acessórios, com valores iniciais de R$ 1,5 mil. Lote 88: Dois iPhones e um notebook Dell usado, lance inicial de R$ 900.

Visitação e restrições

Lotes 1 a 124 : Visitação presencial no Aeroporto de Viracopos até 29 de novembro, com agendamento.

: Visitação presencial no Aeroporto de Viracopos até 29 de novembro, com agendamento. Demais lotes : Consultas online ou em armazéns indicados no edital.

: Consultas online ou em armazéns indicados no edital. Após a compra, os itens devem ser retirados em até 30 dias.

Restrição: Itens classificados como “celular/acessório” não podem ser revendidos. Pessoas físicas só podem arrematar um único lote desse tipo.

Quem pode participar

Pessoas físicas : Maiores de 18 anos, com CPF ativo e selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema do Governo Federal.

: Maiores de 18 anos, com CPF ativo e selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema do Governo Federal. Pessoas jurídicas: Empresas com CNPJ regular e selo de confiabilidade Prata ou Ouro.

Como participar

Os interessados devem acessar o Sistema de Leilão Eletrônico pelo e-CAC, entre 28 de novembro e 2 de dezembro, conforme as regras do edital 0800100/000006/2024.

O leilão é uma oportunidade única para adquirir produtos variados a preços competitivos, atendendo a diversos perfis de compradores.

