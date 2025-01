Sistema de baixa pressão vai trazer muita chuva ao estado de SP

Mulher usa guarda-chuva enquanto caminha pelo Centro de São Carlos - Crédito: SCA

Quinta-feira (16/01)



O dia começa com céu parcialmente nublado a nublado em grande parte do estado de São Paulo, porém, a partir da tarde ocorre a formação de áreas de instabilidade que provocam chuvas com trovoadas isoladas. Temperaturas máximas com leve declínio.

Sexta-feira (17/01) até Domingo (18/01)



A condição de Tempo segue instável no estado de São Paulo nos próximos dias, com aumento da nebulosidade e com áreas chuvas com trovoadas isoladas que ocorrem a qualquer hora do dia, devido a formação de um sistema de baixa pressão no continente. Temperaturas continuam com ligeiro declínio. (fonte IPMET)

