Sistema de baixa pressão causa ligeira queda nas temperaturas e pode chover a qualquer momento

Sábado começou com o tempo nublado - Crédito: SCA

Um sistema de baixa pressão que atua sobre o continente está causando instabilidade no tempo em São Paulo. A partir deste sábado (19), a nebulosidade aumenta e as chances de chuvas, acompanhadas de trovoadas isoladas, se intensificam, principalmente nas regiões norte, nordeste e leste do estado. As temperaturas máximas devem registrar queda. Em São Carlos a temperatura máxima não deve ultrapassar os 27ºC.

Para domingo (20) e segunda-feira (21), a previsão é de uma leve diminuição da instabilidade, com a nebulosidade variando em algumas regiões. No entanto, ainda há possibilidade de chuvas isoladas, especialmente no norte e leste do estado, onde o sistema de baixa pressão permanece ativo.

