Semana deve ser marcada por chuvas, principalmente na quinta e sexta

Segunda-feira amanheceu com nuvens carregadas em São Carlos -

Segunda-feira (21/10)



A condição de instabilidade diminui no estado de São Paulo. Contudo, permanece com previsão de chuvas isoladas ao longo do dia, principalmente nos setores norte, nordeste e leste do estado, onde a nebulosidade estará mais acentuada.

Terça-feira (22/10) e Quarta-feira (23/10)



Céu parcialmente nublado com previsão de chuvas isoladas ao longo do dia no estado de São Paulo. Temperaturas em elevação.

Quinta-feira (24/10) e Sexta-feira (25/10)



A aproximação de uma nova frente fria, prevista deslocar-se sobre o estado de São Paulo no decorrer da sexta-feira, intensifica as instabilidades sobre o estado de São Paulo, deixando o dia nublado com chuvas e trovoadas. (IPMET)

