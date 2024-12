São Carlos vai sediar o 1º jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Estádio do Luisão - Crédito: divulgação

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025 e, entre as atrações, está o fato de São Carlos sediar o primeiro jogo geral da competição. A cidade recebe um dos grupos de mais uma edição do torneio por iniciativa da Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura.

De acordo com o publicado, a partida entre São Carlos FC e Imperatriz-MA acontecerá já no dia 2 de janeiro, às 15h45, no Estádio Municipal Prof. Luís Augusto de Oliveira “Luisão”. No mesmo dia e local, também ocorre o duelo entre Cruzeiro-MG e Real Brasília-DF, às 18h.

A Copa São Paulo segue na cidade no domingo (05/01), quando São Carlos FC e Real Brasília-DF jogam às 19h15 e depois, às 21h30, é a vez de Imperatriz-MA e Cruzeiro-MG se enfrentarem. Na quarta-feira (08/01), a primeira fase se encerra com Real Brasília-DF e Imperatriz-MA às 14h45, seguido por São Carlos FC e Cruzeiro-MG, às 17h.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior será realizada na cidade por ação da Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, que garantiu o cumprimento das exigências da FPF para as equipes participantes – como alojamento, alimentação e transporte, bem como promoveu a adequação do Estádio Luisão.

