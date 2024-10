Saiba quais são as diferenças entre radar de velocidade e câmeras OCR

Recentemente o São Carlos Agora recebeu várias mensagens de leitores com dúvidas de câmeras instaladas pela concessionaria Econoroeste ao longo da rodovia Washington Luís. Muitos dos usuários da estrada acham que se trata de radar de velocidade, quando na verdade são câmeras OCR. Veja a diferença:

OCR

O nome OCR vem da sigla em inglês para Optical Character Rocognition (Reconhecimento Óptico de Caracteres). Na prática, câmeras com esta tecnologia conseguem capturar uma imagem, como da placa do veículo e convertê-la em informação de texto. No caso da rodovia Washington Luís, esses dados serão utilizados para fiscalização e monitoramento.

RADAR DE VELOCIDADE

Um radar fixo é um sistema eletrônico de monitoramento de tráfego, permanentemente instalado em locais estratégicos das vias, com o objetivo de detectar e registrar infrações de trânsito relacionadas ao excesso de velocidade. Ele opera baseado no princípio do efeito Doppler, emitindo ondas eletromagnéticas que, ao se chocarem com um veículo em movimento, retornam ao radar com frequências variadas, permitindo calcular a velocidade do veículo. (Fonte Rotaflux)

Segundo a Econoroeste, nenhum desses equipamentos calcula a velocidade média ou realiza aferições antecipadas.

Leia Também