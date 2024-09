Quinta-feira será mais um dia de muito calor, mas frente fria se aproxima do estado de SP

Chuva forte na área rural de São Carlos - Crédito: Gabriel Henrique

Quinta-feira (26/09)



Massa de ar quente e seco mantém as condições de Tempo estável, no estado de São Paulo, com céu claro a poucas nuvens, sem chuva, com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade do ar durante a tarde.

Sexta-feira (27/09)



O dia começa com pouca nebulosidade e sem chuva no estado de São Paulo. No entanto, a aproximação e passagem de uma nova frente fria durante a tarde, ocasionará formação de nebulosidade e de chuvas isoladas em algumas regiões do estado. Temperaturas com leve declínio.

Sábado (28/09)



Frente fria desloca-se para o Rio de Janeiro, mas sua proximidade causará chuvas isoladas, no nordeste e leste do estado de São Paulo. Nas demais regiões, o Tempo volta a ficar estável, com pouca nebulosidade devido à atuação do sistema de alta pressão pós-frontal. Temperaturas em elevação.

Domingo (29/09)



Dia ensolarado e sem chuva em todo o território paulista, devido a massa de ar seco associada ao sistema de alta pressão. Temperaturas em elevação.

IPMET

