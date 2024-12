Prorrogado para 20 de dezembro o prazo para adoção de cartinhas

Estão disponíveis para adoção, até 20/12, centenas de cartinhas emocionantes enviadas ao Papai Noel dos Correios 2024, escritas por alunos(as) matriculados(as) em escolas públicas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. A ação também recebe cartas de crianças da sociedade, com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social e de pessoas com deficiência (PcD) de qualquer idade.

Tirando sonhos do papel - A maior alegria da Campanha Papai Noel dos Correios é poder realizar o sonho de uma criança, como o da Maria Giovana, de 8 anos, e de Wellington, de 4 anos, moradores do interior paulista. “Olá Papai Noel. Meu nome é Wellington, sou autista e amo avião. Eu gostaria muito de ganhar um avião e uma roupa”, diz o trecho da cartinha do menino. “Querido Papai Noel, gosto muito de ler e escrever. Este ano gostaria muito de ganhar uma mochila para ir à escola”, diz o trecho da cartinha da menina.

Blog da Campanha e seguir o passo a passo. A entrega dos presentes deverá ser feita até 20/12, presencialmente, nas agências próprias dos Correios (indicadas no blog) na localidade onde as cartas foram adotadas. Os endereços dos pontos de entrega e todas as informações sobre a campanha estão disponíveis no blog da campanha. Quem deseja ser Noel e ainda não adotou uma ou mais cartinhas basta acessar oe seguir o passo a passo. A entrega dos presentes deverá ser feita até 20/12, presencialmente, nas agências próprias dos Correios (indicadas no blog) na localidade onde as cartas foram adotadas. Os endereços dos pontos de entrega e todas as informações sobre a campanha estão disponíveis no blog da campanha.

Para tirar ainda mais sonhos do papel, a 35ª Campanha Papai Noel dos Correios no Interior de São Paulo prorrogou parao prazo para adoção de cartinhas peloou fisicamente nas agências participantes. Para facilitar, a estatal também está recebendo– pode ser uma bola, boneca, carrinho, pelúcia, material escolar, entre outros – em todas os pontos de adoção de cartas dos Correios (agências próprias).