Programa Guri está com inscrições abertas para grupos musicais

O Guri, programa de educação musical do Governo do Estado de São Paulo gerido pela Santa Marcelina Cultura, está com inscrições abertas para selecionar alunos e alunas a compor os 29 Grupos Musicais na Temporada de Concertos 2025. O processo seletivo é uma oportunidade para que crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos, matriculados nos cursos regulares de música, possam colocar em prática todo o aprendizado obtido nas aulas e ampliar a experiência cultural. Do instrumento ao canto, as formações são as mais diversas. Ao todo, são mais de 900 vagas e os interessados têm até o dia 16 de outubro para fazer a inscrição gratuita, preenchendo o formulário completo no site souguri.art.br.

Atualmente, o programa atende mais de 70 alunos e alunas, em 400 polos de ensino localizados em mais de 300 municípios de todo o estado. Com uma proposta artístico-pedagógica associada ao social, o trabalho engloba também as famílias e as comunidades. Da iniciação musical aos cursos sequenciais em instrumento e canto coral, todas as atividades são gratuitas.

Processo seletivo

Serão duas etapas de seleção, incluindo provas práticas musicais de instrumento, com a execução de repertório, e leitura à primeira vista em conjunto, no caso das bancas dos Corais, para avaliar afinação, ritmo, postura, entre outros aspectos. E para abordar questões relacionadas à rotina escolar do aluno e da aluna, frequência e engajamento nas aulas e demais atividades no polo Guri, uma entrevista social também é realizada. A lista completa dos aprovados será divulgada em 10 de dezembro, no site do Guri.

Grupos musicais

A lista dos 29 Grupos Musicais é formada por Orquestras e Bandas Sinfônicas, Orquestras e Cameratas de Cordas e de Violões, as Big Bands, e os grupos de choro, percussão, música instrumental brasileira e corais. Só na capital e região metropolitana, são 10 grupos artísticos.

Já no interior e litoral, o Guri mantém grupos musicais em 19 cidades: Araçatuba, Bauru, Botucatu, Franca, Indaiatuba, Itaberá, Jundiaí, Lorena, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Luiz do Paraitinga, São Vicente e Sorocaba. Com uma agenda regular de apresentações, os grupos musicais se apresentam em diversas cidades de São Paulo ao longo do ano, com regente e artistas convidados.

Serviço

Processo seletivo para os Grupos Musicais do Guri – Temporada 2025

Inscrições: até 16 de outubro

Divulgação dos aprovados na primeira fase: 13 de novembro

Segunda fase – provas práticas e entrevista social: 27 de novembro a 7 de dezembro

Divulgação dos aprovados: 10 de dezembro

Período de Matrícula para os Grupos Musicais: 11 a 17 de dezembro de 2024

Início das atividades em 2025: será divulgado em breve

Mais informações: no site souguri.art.br

