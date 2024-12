Procon-SP recebe propostas de consumidores endividados para o novo “Renegocia!” em todo o estado

Consumidores poderão registrar dívidas que queiram renegociar ou pedir para que credor ofereça uma condição que seja favorável para quitação - Crédito: Procon/SP

O Procon-SP vai receber os pedidos de renegociação de dívidas de consumidores de todo estado que queiram participar da segunda edição do Renegocia!, mutirão de todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, para auxiliar na negociação de dívidas bancárias e não bancárias, buscando a prevenção ao superendividamento e a negociação para tratamento dos casos identificados como de superendividamento.

Entre os dias 16 de dezembro e 17 de janeiro, os consumidores poderão registrar as dívidas que queiram renegociar, apresentando uma proposta de pagamento ou pedindo para que o credor ofereça uma condição que seja favorável para a quitação do débito.

O cadastramento poderá ser feito diretamente no site do Procon-SP, no qual foi criado um atalho específico para o Renegocia!, ou presencialmente, mediante agendamento, em um de 3 endereços na Capital especialmente capacitados para orientar os consumidores. No interior e no litoral, alguns Procons conveniados também estarão participando do mutirão; mas, todos poderão auxiliar no registro na plataforma Procon SP Digital.

As dívidas que podem ser renegociadas são as de telefonia, água, luz, de energia elétrica, com planos de saúde, bancárias e não bancárias (exceto financiamento de imóveis, aquelas que tenham bens como garantia e crédito rural). Em todos os casos registrados no Procon-SP, um especialista irá analisar as propostas, inclusive encaminhando para o Núcleo de Atendimento ao Superendividado, quando avaliarem ser esta a condição do consumidor.

Atendimento presencial

Na Capital, os consumidores que precisem ou queiram cadastrar suas dívidas presencialmente e receber alguma orientação, terão à disposição os seguintes endereços (mediante agendamento): rua Conselheiro Furtado, 503, na Liberdade (nova sede do Procon-SP); 8º DP – Rua Sapucaia 206, Belenzinho (a 800 m da Estação do Metrô Belém); 44º DP – Rua Salvador Gianetti, 386, Guaianazes (a 350 m da Estação da CPTM Guaianases), todos escolhidos em função da proximidade com estações de trem e metrô para facilitar o deslocamento dos consumidores.

Já os consumidores do interior e do litoral, poderão procurar os Procons municipais conveniados participantes do Renegocia!, ou registrar diretamente no site, utilizando o selo criado especialmente para este mutirão.

