Pedágio "free flow" começa a ser instalado em importante rodovia de SP

Pedágio Free Flow -

Os motoristas que utilizam diariamente o trecho entre Guarulhos e São Paulo pela Via Dutra terão novidades a partir do primeiro trimestre de 2025, com a conclusão das obras realizadas pela concessionária CCR RioSP. Entre as mudanças está a implementação de pedágios no sistema free flow, previstos para começar a operar após a liberação das novas pistas, até março.

Os pórticos de cobrança, que já estão instalados, funcionarão exclusivamente na pista expressa. O valor da tarifa ainda não foi oficialmente divulgado pela CCR RioSP ou pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), mas estima-se que será de aproximadamente R$ 1,40, com possibilidade de variação. De acordo com a concessionária, os motoristas serão informados sobre a tarifa no momento em que acessarem a pista expressa.

Como funciona o pedágio free flow

O sistema de pedágio free flow permite a cobrança automática, eliminando a necessidade de praças físicas. Os veículos equipados com adesivo tag no para-brisa terão o valor debitado automaticamente ao passar pelos pórticos instalados no trajeto. Esses motoristas também terão direito a um desconto de 5% na tarifa e ao Desconto de Usuário Frequente (DUF), que oferece reduções progressivas no valor a cada passagem no mesmo mês.

Para os veículos sem tag, a leitura da placa será feita por câmeras. Nesses casos, o pagamento da tarifa deverá ser efetuado posteriormente em um portal eletrônico disponibilizado pela CCR RioSP.

O novo modelo de cobrança promete modernizar e agilizar o tráfego no trecho, mas também levanta expectativas sobre como será recebido pelos motoristas da região.

